Frankreichs Premier gewinnt Vertrauensabstimmung

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat das Vertrauen der Nationalversammlung bekommen. Nach einer Vorstellung des Regierungsprogramms stellte sich heute wie erwartet die große Mehrheit der Abgeordneten hinter Philippe. 370 Parlamentarier stimmten bei der Vertrauensabstimmung für die Erklärung der Regierung, 67 dagegen. 129 Abgeordnete enthielten sich. Zudem stimmte der Senat einer neuerlichen Verlängerung des Ausnahmezustandes zu.

Strikte Sparmaßnahmen angekündigt

Philippe hatte in seiner Rede umfassende Sparmaßnahmen für Frankreich angekündigt. In allen Ministerien müsse nach vermeidbaren Ausgaben gesucht werden. Außerdem müsse der Anstieg der Ausgaben für Gehälter im öffentlichen Sektor gestoppt werden.

Philippe bekräftigte, in diesem Jahr die EU-Defizitgrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts einhalten zu wollen. Der französische Schuldenberg von 2,15 Billionen Euro sei „unerträglich“. „Wir tanzen auf einem Vulkan, der immer stärker rumort.“ Philippe beklagte eine „französische Abhängigkeit von öffentlichen Ausgaben“.

In seiner Regierungserklärung kündigte Philippe die Umsetzung mehrerer Wahlkampfversprechen von Staatschef Emmanuel Macron an. So soll die Unternehmenssteuer binnen fünf Jahren von 33,3 auf 25 Prozent gesenkt werden. Außerdem soll ein 50 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht werden.

Schlechtes Zeugnis in Flüchtlingskrise

Zudem stellte er der Politik seines Landes in der Flüchtlingskrise ein schlechtes Zeugnis aus. „Angesichts dieser Situation hat Frankreich sich unfähig gezeigt, seine juristischen oder moralischen Verpflichtungen zu erfüllen“, sagte er.

In der kommenden Woche wolle seine Regierung deshalb neue Maßnahmen vorstellen. Berechtigte Asylwerber müssten lange und manchmal „unter beschämenden Bedingungen“ auf die Entscheidung ihres Antrags warten, zugleich würden abgelehnte Bewerber aber nur selten außer Landes gebracht.

Macron auf Atom-U-Boot

Macron besuchte unterdessen eines der Atom-U-Boote seines Landes. Der Staatschef wurde per Helikopter an Bord des U-Boots „Le Terrible“ („Der Schreckliche“) gebracht, wie aus Kreisen des Elysee-Palastes bestätigt wurde. Der Abstecher war Teil eines Besuchs der Basis der strategischen U-Boot-Streitkräfte auf der Landzunge Ile Longue in der Nähe von Brest in der Bretagne.