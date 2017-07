Saalfelden diskutiert über Umsiedlung von Schwänen

Als Konsequenz aus der Aufregung über einen aggressiven und schließlich überfahrenen Schwan am Ritzensee in Saalfelden (Salzburg) wird jetzt über eine Absiedlung der Tiere diskutiert. Aber auch eine Vogelruhezone am See wird gefordert.

