Tour de France: Ausschluss von Weltmeister Sagan

Einen Tag nach seinem Sieg auf der dritten Etappe hat Weltmeister Peter Sagan für einen Skandal bei der Tour de France gesorgt. Der Slowake rempelte heute im Massensprint um den Sieg auf dem vierten Teilstück in Vittel Mark Cavendish in die Absperrgitter. Der Brite kam zu Sturz und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sagan wurde von der Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen. Auch Tour-Spitzenreiter Geraint Thomas war in einen Sturz verwickelt, verteidigte aber das Gelbe Trikot.

Mehr dazu in sport.ORF.at