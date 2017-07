Wettrüsten mit Schadsoftware tritt in gefährliche Phase

Der jüngste Ausbruch von Schadsoftware in der vergangenen Woche zeigt die Gefährlichkeit der neue Phase, in die das Cyberwettrüsten seit Anfang 2017 getreten ist. Die Kernfunktionen von „Petya“ - wie von „WannaCry“ davor - stammen aus einem großen Arsenal hochwertiger Schadsoftware, die für die NSA entwickelt worden war, aber im Lauf des Jahres 2016 in die Hände eines gegnerischen Geheimdienstes fiel. Mittlerweile gibt es kaum noch Zweifel, dass hinter beiden Kampagnen eben keine Kriminellen, sondern staatliche Akteure stehen. Die Anti-Virus-Branche geht wiederum davon aus, dass diese Ausbrüche nur ein Anfang waren und dass noch ein weiteres solches Arsenal im Netz auftauchen könnte. Dieses Arsenal der CIA ist bereits bei WikiLeaks, wo seit März im Wochentakt neue Spionageprogramme präsentiert werden.

