Zahl der Toten bei Demos in Venezuela auf 90 gestiegen

Zwei Monate nach Beginn der Massenproteste gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro ist die Zahl der Todesopfer auf 90 gestiegen. Wie Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz gestern mitteilte, werde inzwischen gegen 4.658 Personen wegen der Todesfälle, Verletzungen und Sachbeschädigungen ermittelt. Sie kritisierte eine Einschränkung ihrer Arbeit, weil viele Fälle an einer Sonderjustiz des Militärs abgegeben werden mussten, die Demonstranten in Schnellverfahren aburteilen will.

APA/AFP/Juan Barreto

Ortega hatte zuvor eine Vorladung vor dem Obersten Gerichtshof verweigert. „Ich werde mich diesem illegitimen Gericht nicht unterwerfen“, sagte die Generalstaatsanwältin, die mittlerweile zur Gegenspielerin Maduros avancierte.

Der Gerichtshof wolle erneut das Gesetz brechen, um die „letzte Institution“ zu schleifen, welche die Demonstranten gegen Maduro verteidigen könne. Sie werde nicht vor Gericht erscheinen, um „diesem Zirkus“ keine Gültigkeit zu verschaffen.