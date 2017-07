25-Jähriger stach mehrmals auf Frau ein: Prozess

Am Landesgericht in Wels steht heute ein 25-jähriger Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Vorjahr in einem Lokal eine Studentin durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben. Ihm droht lebenslange Haft.

Mehr dazu in ooe.ORF.at