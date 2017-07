Monte dei Paschi plant Großabbau von Jobs und Filialen

Nachdem die EU-Kommission gestern eine staatliche Beihilfe in Höhe von 5,4 Mrd. Euro für Monte dei Paschi di Siena (MPS) genehmigt hat, hat das Management von Italiens drittgrößter Bank einen Entwicklungsplan bis 2021 vorgestellt.

Dieser sieht die Streichung von 5.500 Jobs und die Schließung von 600 Filialen vor. Die Zahl der Filialen schrumpfe somit auf 1.400, teilte die Bank mit. Zudem will man sich von mehreren Assets trennen, darunter Immobilien und Gesellschaftsbeteiligungen in Frankreich und Belgien.

Bis 2021 will die Bank einen Nettogewinn von über 1,2 Mrd. Euro und eine Eigenkapitalrentabilität (RoE) von 10,7 Prozent erreichen. MPS will sich auf die Bereiche Retail und Small Business konzentrieren. Außerdem will sie stark in Digitalisierung investieren.

Staat will bis 2021 wieder aussteigen

Die Bank will sich von notleidenden Krediten in Höhe von 28,6 Mrd. Euro trennen. Das soll innerhalb des ersten Halbjahres 2018 erfolgen. Diese sollen an den Bankenrettungsfonds Atlante abgegeben werden. Der Deal mit dem hauptsächlich von privaten Investoren finanzierten Fonds sei weitgehend ausgearbeitet.

Der Staat, der im Zuge des Sanierungsplans einen 70-prozentigen Anteil an MPS halte, werde bis spätestens 2021 aus dem Geldhaus aussteigen, berichtete Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan in Rom. Padoan bestätigte, dass der italienische Staat die älteste Bank der Welt im Zuge des Sanierungsplans und der Übernahme des 70-Prozent-Anteils mit 5,4 Mrd. Euro stützt.