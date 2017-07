Trump und Putin treffen einander erstmals

Am Freitag wird es in Hamburg endgültig turbulent: Spätestens dann werden die namhaftesten Lenker der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik in der Stadt eingetroffen sein. Vertreten sind beim G-20-Gipfel alle, die Rang und Namen haben: darunter die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin, der chinesische Präsident Xi Jinping - aber auch der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump, die beiden werden erstmals aufeinandertreffen. Die vier stehen sinnbildlich für das, was Hamburg und den Gipfel erwartet.

