Iran bestätigt Hadsch-Teilnahme trotz Konflikten

Trotz diplomatischer Spannungen mit Saudi-Arabien werden iranische Pilger in diesem Jahr wieder an der muslimischen Wallfahrt Hadsch nach Mekka teilnehmen. „Es gab einige Zweifel, aber der Nationale Sicherheitsrat hat sie letzte Woche ausgeräumt und die Einigung mit den Saudis (im März) zur Teilnahme am Hadsch noch einmal einstimmig bestätigt“, sagte heute der Leiter der iranischen Hadsch-Karawane, Ali Ghasi Askar.

Betreuer aus dem Iran erlaubt

Mit den Saudis sei weiterhin vereinbart worden, dass sowohl ein konsularisches als auch ein medizinisches Team aus dem Iran im September die iranischen Pilger während des Hadsch in Mekka betreuen dürften, sagte Askar laut Nachrichtenagentur ISNA.

Iranischen Pilger konnten 2016 wegen einer diplomatischen Krise zwischen den beiden Ländern nicht nach Mekka reisen. Hintergrund war die Hinrichtung von 47 Menschen in Saudi-Arabien, unter ihnen ein dem Iran nahestehender Geistlicher der schiitischen Minderheit. Iranische Islamisten stürmten daraufhin im Januar 2016 die saudische Botschaft in Teheran. Riad reagierte mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen.

Kampf um Einfluss

Teheran und Riad kamen jedoch im März überein, die politischen Spannungen von der Hadsch-Teilnahme der Iraner zu trennen. Die Pilgerfahrt zum wichtigsten islamischen Heiligtum in Mekka zählt zu den Pflichten aller Muslime besonders innerhalb der Schiiten im Iran.

Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien und der schiitische Iran sind Erzrivalen in der Region. So kämpfen die Regionalmächte unter anderem in den Bürgerkriegsländern Syrien und Jemen und seit kurzem auch im reichen Emirat Katar um Einfluss.