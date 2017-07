Sexroboter-Bericht warnt vor Risiken

Im angelsächsischen Raum sind Sexroboter, also mehr oder weniger lebensechte und autarke Puppen für Sex, seit mehreren Jahren ein größeres Thema. Eine nun erschienene britische Studie versucht, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Darin wird vor allem vor einem Rückschlag für die Gleichstellung von Frauen gewarnt.

Mehr Übergriffe?

Auffällig ist zunächst einmal, dass bei dem Thema fast ausschließlich von weiblichen Robotern für Männer ausgegangen wird. Auch der Bericht der Foundation for Responsible Robotics (FRR) warnt davor, dass die Existenz von und der Umgang mit Sexrobotern dazu führen könnte, dass Frauen noch öfter und stärker von Männern als reine Sexobjekte gesehen werden. Auch könnten damit möglicherweise illegale Begierden wie Vergewaltigung und Kindesmissbrauch ausgelebt werden.

Zudem wird befürchtet, dass Kindersexroboter produziert werden könnten. Ein bekennender Pädophiler habe laut „Guardian“ in Japan bereits solche Puppen produziert. Er behauptet laut „Guardian“, das halte ihn vom Missbrauch „echter“ Kinder ab.

Einer der Koautoren der Studie, Noel Sharky, zweifelt aber daran, dass Sexroboter helfen, Vergewaltigungs- oder Missbrauchsfantasien zu überwinden. Sharky befürchtet laut „Guardian“ im Gegenteil, dass damit „Pädophilie verstärkt“ werden könnte.

„Interessanter Modellfall“

Als potenziell positiv und hilfreich sieht der Bericht Sexroboter für Ältere, Menschen mit Behinderungen und solche, die ein traumatisches Verhältnis zu Sex haben.

Aimee van Wynsberghe, Expertin für Ethik und Technologie an der Universität von Delft und eine der FRR-Leiterinnen, gibt zu bedenken, dass Sexroboter menschliche Interaktionen generell verändern könnten. „Sexroboter sind ein interessanter Modellfall, um im Detail die Probleme, vor denen wir mit Robotik stehen, zu untersuchen“, so Van Wynsberghe, die in dem Zusammenhang von einem „Abbau moralischer Fähigkeiten“ spricht.