Zeugin gab sich im Eurofighter-U-Ausschuss unwissend

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss hat heute Erika Schild, Mitarbeiterin der für die Gegengeschäfte zuständigen Euro Business Development GmbH (EBD), befragt. Kritiker wie der Grüne Peter Pilz vermuten dahinter eine „Fälscherwerkstatt“. Dass es Gegengeschäfte gegeben haben soll, die in Wahrheit keine waren, kenne sie nur aus den Medien und „vom Hörensagen“, meinte Schild.

„Keine Fantasiefirmen“

Die Ende 2004 gegründete EBD war als Tochterfirma der Eurofighter-Firma EADS in Österreich zuständig für die Gegengeschäfte. Der Verdacht lautet, dass Unternehmen Geld bekommen hätten, damit ein Geschäft als Gegengeschäft deklariert wird, obwohl es eigentlich keines war. EBD war Ansprechpartner für die österreichische Industrie und beratend bzw. unterstützend tätig, sagte Schild. Ihre Rolle in der Firma wollte die Zeugin klein halten, wiewohl sie stellvertretende Chefin war.

Sie habe etwa über Technologieprojekte Berichte erstellt. Dass in diesen Berichten, wie es im internen Prüfbericht der Anwaltskanzlei Clifford Chance für Eurofighter heißt, auch „Fantasiefirmen“ vorgekommen seien, wies Schild zurück. „In meinen Berichten wurde kein einziges Mal eine Fantasiefirma angeführt.“ Provisionen an die Unternehmen habe es nicht gegeben, sagte Schild, so etwas sei ihr nicht bekannt, „auf keinen Fall“.

Schild gab den Abgeordneten insgesamt so wenige Antworten, dass der Ausschussvorsitzende Karlheinz Kopf (ÖVP) verärgert war: Die Erinnerungs- und Wahrnehmungslücken der Zeugin stellten „eine Provokation für diesen Ausschuss“ dar, so Kopf zum Ende der Befragung.

Weitere Zeugenliste veröffentlicht

Offiziell veröffentlicht wurden auch die restlichen Zeugenladungen. Prominent wird das Finale am 12. Juli, wenn der frühere ÖVP-Chef, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner den Abgeordneten Auskunft geben soll. Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf dürfte nicht kommen, nach Informationen der APA ist er nämlich bis Mitte Juli in Afrika. Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) muss entgegen zwischenzeitlichen Überlegungen doch nicht noch einmal in den Ausschuss kommen.

Bartenstein verteidigte Gegengeschäfte

Der ehemalige Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) hatte die äußerst umstrittenen Gegengeschäfte bei der Anschaffung der Eurofighter gestern vor dem Untersuchungsausschuss verteidigt. Die Gegengeschäfte seien „vernünftig“ gewesen, die Wirtschaft sei Schlange gestanden, so Bartenstein. Er wies auch „unzulässige Zahlungsflüsse“ zurück. Davon sei ihm nichts bekannt.

