Islamkindergarten-Studie: „Sind gut im Zeitplan“

Die Gesamtstudie zu islamischen Kindergärten soll wie „geplant im Herbst veröffentlicht“ werden, so Erziehungswissenschaftler Henning Schluss, der das Projekt gemeinsam mit Islamforscher Ednan Aslan betreut, heute im Ö1-Mittagsjournal. Erst gestern hatte es Aufregung über angeblich umgeschriebene Passagen in der Arbeit gegeben.

Mehr dazu in wien.ORF.at

Uni Wien prüft Studie

Die viel beachtete Kindergartenstudie dürfte vom Integrationsministerium bearbeitet worden sein. Das legt ein Bericht des „Falter“ nahe. Beamte des Ressorts von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das die Studie in Auftrag gegeben hatte, sollen auch inhaltliche Korrekturen vorgenommen haben, die ein möglichst ungünstiges Bild von den Islamkindergärten zeichnen sollten.

Mehr dazu in Studienautor weist Vorwürfe zurück

Muslime: Nicht Spielball der Politik

Für die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist die mutmaßliche Manipulation keine Überraschung. Sie sieht die Gefahr, dass Muslime zum Spielball der Politik werden. Die IGGÖ habe bereits früher darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der „sogenannten Kindergartenstudie vor allem um eine bestellte Studie handelt“, so die Frauenreferentin der IGGÖ, Carla Amina Baghajati, in einer Aussendung.

Mehr dazu in religion.ORF.at