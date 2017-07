Merkel übt vor G-20-Gipfel Kritik an USA

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim G-20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte in Hamburg auch Differenzen klar benennen. Sie hoffe auf ein Ergebnis, „das zeigt, dass wir uns angemessen mit den globalen Herausforderungen befassen, und das zugleich Dissens nicht übertüncht“, sagte Merkel in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“.

„Es ist wahr, die Weltordnung ist im Wandel, und die Kräfteverhältnisse verschieben sich“, so Merkel. Die Tatsache aber, dass die G-20-Staaten und andere Länder zusammenarbeiteten, sei „in einer Zeit, in der viel Sprachlosigkeit herrscht, schon ein Wert an sich“. Es sei auch „sinnvoll, dass Europa seine Kräfte bündelt“.

Xi in Berlin

Merkel kritisierte auch die Position der US-Regierung zur Globalisierung. „Während wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit zum allseitigen Nutzen suchen, wird die Globalisierung in der amerikanischen Administration eher als ein Prozess gesehen, in dem es nicht um Win-Win-Situationen, sondern um Gewinner und Verlierer geht.“

Hamburg rüstet sich: In der Innenstadt werden strengste Sicherheitsmaßnahmen für den Gipfel vorbereitet.

Bereits heute empfing Merkel den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Berlin. „20 Staaten zusammenzubringen in all ihren Entwicklungen und ihren Vorstellungen ist nicht ganz einfach, aber die Troika arbeitet eng zusammen“, sagte Merkel. Xi sicherte ihr Unterstützung zu, damit der Gipfel in Hamburg positive Fortschritte machen könne.

Größter Einsatz der Hamburger Polizei

Die Sicherheitsmaßnahmen in Hamburg sind enorm. Mindestens 15.000 Polizisten und fast 4.000 Bundespolizisten werden an den Gipfeltagen zusammengezogen. Es ist der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei. Bereits im Vorfeld des Gipfels gab es Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. In der Nacht auf heute setzte die Polizei dabei auch Wasserwerfer ein.

APA/AP/Matthias Schrader

Weitere Proteste sind geplant. Aktivisten organisierten auch zahlreiche Workshops und Kunstaktionen. So zogen etwa im Rahmen dee Protestaktion „1.000 Gestalten“ Darsteller mit grauem Lehm beschmiert in die Hamburger Innenstadt.