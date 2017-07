Kanzler streut Italien Rosen

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) versucht in der Causa möglicher Grenzkontrollen auf dem Brenner an der Grenze zu Italien zu beruhigen. Derzeit gebe es keine Panzer und keine Soldaten an der Grenze, so Kern, es gebe aber einen Notfallplan. Italien und die Zusammenarbeit mit Österreich lobte Kern. Harsche Kritik hatte es an dem Vorstoß von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) zuvor aus Italien und der EU gegeben. Am Donnerstag werden Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in Rom zu einem hochrangig besetzten Treffen in Sachen Flüchtlinge erwartet.



