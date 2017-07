Kindergarten-Studie: Kern für Faktenanalyse

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat sich heute zu der von Beamten des Integrationsministeriums angeblich umgeschriebenen Kindergartenstudie des Islamwissenschaftlers Ednan Aslan geäußert.

Vor Journalisten zeigte sich der SPÖ-Vorsitzende überzeugt, dass Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) nicht persönlich in Manipulationen verwickelt sei. Kern plädierte aber dafür, die Details und Fakten zu analysieren. Das geschehe nun ohnehin mit der Überprüfung durch die Universität.

Die Universität Wien hatte eine Überprüfung angeordnet, nachdem Manipulationsvorwürfe laut geworden waren. Beamte des Ressorts von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das die Studie in Auftrag gegeben hatte, sollen auch inhaltliche Korrekturen vorgenommen haben, die ein möglichst ungünstiges Bild von den Islamkindergärten zeichnen sollten. Das berichtete der „Falter“.

„Gut im Zeitplan“

Die Gesamtstudie zu islamischen Kindergärten soll wie „geplant im Herbst veröffentlicht“ werden, so Erziehungswissenschaftler Henning Schluss, der das Projekt gemeinsam mit Islamforscher Aslan betreut, heute im Ö1-Mittagsjournal.

Muslime: Nicht Spielball der Politik

Für die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ist die mutmaßliche Manipulation keine Überraschung. Sie sieht die Gefahr, dass Muslime zum Spielball der Politik werden. Die IGGÖ habe bereits früher darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der „sogenannten Kindergartenstudie vor allem um eine bestellte Studie handelt“, so die Frauenreferentin der IGGÖ, Carla Amina Baghajati, in einer Aussendung.

