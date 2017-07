Häupl: „Er ist der Chef“

Die Studie über islamische Kindergärten in Wien und die angeblichen inhaltlichen Änderungen daran schlagen innenpolitisch weiter Wellen. Aus Wien kam sowohl von der Stadtregierung als auch der oppositionellen FPÖ harsche Kritik an Integrationsminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Er sei „der Chef“, so SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl. Die Frage sei, was Kurz gewusst habe. Verteidigt wurde Kurz unterdessen nicht nur von seiner eigenen Partei, sondern auch von SPÖ-Kanzler Christian Kern.

Lesen Sie mehr …