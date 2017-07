Boom könnte jähes Ende finden

Welche Folgen der „Brexit“ für den Handel und das Leben in Großbritannien an sich haben wird, ist kaum abzuschätzen. Doch an einigen Bereichen lässt sich beispielhaft skizzieren, was die Briten erwartet. So werden die britischen Weintrinker am EU-Austritt hart zu schlucken haben. Ausgerechnet in der Biernation Großbritannien explodierte in den vergangenen Jahren der Weinmarkt, das Land ist der größte Pro-Kopf-Importeur der Welt. Schon nach dem Referendum sind die Preise für Wein gestiegen, je nach „Brexit“-Szenario drohen eklatante Preissprünge und Umsatzrückgänge.

