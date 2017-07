Erdogan: „Deutschland begeht Selbstmord“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verschärft kurz vor dem G-20-Gipfel in Hamburg den Ton gegenüber der deutschen Regierung. In einem heute im Voraus veröffentlichten Gespräch mit der „Zeit“ kritisiert er, nicht vor Landsleuten in Deutschland sprechen zu können. „Deutschland begeht Selbstmord“, wird Erdogan zitiert.

„Deutschland muss diesen Fehler korrigieren“, hieß es weiter. Die deutsche Regierung hatte Erdogan zuvor nachdrücklich davor gewarnt, entgegen ihrem Willen am Rande oder nach dem G-20-Gipfel vor Anhängern öffentlich zu sprechen.

„Beihilfe zur Propaganda der Terroristen“

Erdogan kritisierte die Bemühungen der deutschen Regierung im Fall des seit Monaten in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. „Dass Frau Merkel überhaupt die Rettung eines Terrorverdächtigen auf die Tagesordnung bringt, war für mich auch sehr, sehr sonderbar“, sagte er. Auf die Frage, ob ein Journalist, der Terroristen oder auch nur einen vermeintlichen Terroristen interviewe, dadurch in seinen Augen zum Unterstützer werde, sagte der Präsident: „Sie leisten damit Beihilfe zur Propaganda der Terroristen. Das wird auch von den Anklageorganen überall auf der Welt so bewertet.“

Erdogan betonte zugleich die Bedeutung der türkisch-deutschen Beziehungen angesichts der gemeinsamen Mitgliedschaft in der NATO, der Handelsbeziehungen und der Millionen Türken, die in Deutschland leben. „Wir brauchen einander“, sagte er. „Wir müssen das bewahren.“ Erdogan sagte zudem, er habe sich nicht mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel überworfen. „Ich habe kein Problem mit der Kanzlerin.“ Allerdings seien die Beziehungen in der Regierungszeit ihres Vorgängers Gerhard Schröder „wirklich sehr anders“ gewesen: „Ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen.“