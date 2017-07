Begrapscht: Shell entfernt Werbefigur in Malaysia

Das lebensgroße Pappbild einer Mitarbeiterin sollte in Malaysia Werbung für Shell-Tankstellen machen. Doch nach Berichten und Bildern in Sozialen Netzwerken von Männern, die die Pappfigur küssen oder begrapschen, will der Ölkonzern sie nun aus Hunderten Tankstellen in dem vorwiegend muslimischen Land unverzüglich entfernen.

Aktivisten stellten angesichts des „geschmacklosen und anzüglichen Verhaltens“ der malaysischen Männer deren Integrität infrage. Die Handlungen seien „entwürdigend und verletzen die malaysische Kultur und die Werte von Shell“, hieß es in einer Mitteilung von Shell Malaysia. Die lebensgroße Pappfigur zeigt eine junge Frau mit Kopftuch. Sie trägt ein langärmeliges, rotes Shell-Hemd und eine Hose.

„Ich schäme mich, denn das bin immer noch ich“

Die 25-jährige Mitarbeitern, die für das Foto Modell gestanden hatte, sagte Lokalmedien, sie finde die Grapschereien verstörend. „Für sie ist es ein Witz, aber ich schäme mich, denn das bin immer noch ich“, sagte sie dem Portal mStar. Auch ihr Mann sei nicht begeistert.

Einer der Männer entschuldigte sich mittlerweile bei dem Ehemann der Frau und ihrer Familie dafür, ihr Abbild geküsst zu haben, wie die Zeitung „Free Malaysia Today“ berichtete. Die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Nik Elin Rashid sagte, das Geschehen zeige den „mangelnden Respekt einiger Männer gegenüber Frauen“. Sie sprach sich dafür aus, dass Shell die Figur nicht zurückziehe.