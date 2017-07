Schweden plant Musikfestival nur für Frauen

Nach Berichten über mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf Frauen bei Schwedens größtem Musikfestival soll nun ein „männerloses“ Musikfestival auf die Beine gestellt werden.

Die schwedische Komikerin und Radiomoderatorin Emma Knyckare kündigte ein entsprechendes Festival nur für Frauen für den nächsten Sommer an. Nach insgesamt 40 Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe hatten die Veranstalter des Festivals von Bravalla beschlossen, dass dieses nächstes Jahr nicht stattfinden wird.

„Bis Männer gelernt haben, sich zu benehmen“

Knyckare hatte zuletzt die Idee für ein Frauenfestival via Twitter ausgesandt. Das Festival solle es geben, „bis die Männer gelernt haben, sich zu benehmen“. Nun bestätigte sie laut BBC die Absicht, ihre Idee in die Realität umzusetzen.

„In den nächsten Tagen werde ich eine Gruppe talentierter Organisatorinnen und Projektleiterinnen zusammenstellen.“ Wenn das geschehen sei, „werdet ihr von jedem von uns wieder hören“.

„Das ist kein Missbrauch“

Dass ihre Idee, Männer von einem Festival auszuschließen, unfair sei, wies Knyckare zurück. „Wenn es offenbar in Ordnung ist, Frauen die ganze Zeit zu diskriminieren, ist es vielleicht auch okay, Männer für drei Tage auszuschließen? Ich würde es nicht als Missbrauch bezeichnen, wenn jemand nicht zu einem Festival kommen kann“, so die Komikerin gegenüber der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“.

Die Polizei hatte zuvor eine ganze Reihe an Anzeigen wegen Vergewaltigungen oder sexueller Übergriffe bestätigt. Bereits im Vorjahr hatte es eine Reihe von Übergriffen gegeben. Die Veranstalter hatten diese scharf verurteilt und betont, sie würden solche Verbrechen „auf unserem Festival“ nicht akzeptieren.