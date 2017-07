Tour de France: Froome kämpft sich ins Gelbe Trikot

Die erste Bergankunft bei der 104. Ausgabe der Tour de France hat einen Wechsel an der Spitze des Gesamtklassements gebracht. Favorit Christopher Froome aus Großbritannien löste heute auf der fünften Etappe mit Bergankunft in La Planche des Belles Filles seinen Landsmann und Teamkollegen Geraint Thomas an der Spitze ab. Im Kampf um den Tagessieg musste Froome auf dem Schlussanstieg jedoch einem Italiener den Vortritt lassen.

