Eurofighter: PR-Beraterin weist FPÖ-Nähe zurück

Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss ist heute Nachmittag die PR-Beraterin und frühere FPÖ-Mitarbeiterin Romana Schmidt befragt worden - mit wenig erhellendem Ergebnis. Schmidts PR-Firma war ab Ende 2002 für Eurofighter tätig, Auftraggeber sei der EADS-Lobbyist Alfred Plattner gewesen. Das Honorar betrug fast 900.000 Euro - „mit großem Abstand der größte Auftrag“ ihrer Firma, wie Schmidt sagte.

PR-Firma sollte Eurofighter „sympathischer“ machen

Die Abgeordneten wunderten sich, warum eine Einzelunternehmerin so einen Auftrag bekam, und fragten im Wesentlichen danach, was denn die Leistung für das Geld gewesen sei. „Es ist im Großen und Ganzen um eine Charmeoffensive für das Produkt gegangen“, erklärte Schmidt. Beauftragt sei sie mit Recherchen und Analysen worden, die Frage sei gewesen, wie man bei Zielgruppen wie „Frauen, Senioren, Jugend“ das militärische Flugzeug „sympathischer“ machen könne.

Es sei nicht ihre Aufgabe gewesen, auf die politische Stimmung einzuwirken. Auch bei Herbert Scheibner (FPÖ), den sie aus ihrer Tätigkeit als parlamentarische Mitarbeiterin kannte, habe sie nicht interveniert, betonte Schmidt auf eine entsprechende Frage. Überhaupt wollte sie sich nicht als FPÖ-nahe abstempeln lassen.

Erste Zeugin will Gegengeschäfte nur aus Medien kennen

Am Vormittag wurde Erika Schild, Mitarbeiterin der für die Gegengeschäfte zuständigen Euro Business Development GmbH (EBD), befragt. Kritiker wie der Noch-Grüne Peter Pilz vermuten dahinter eine „Fälscherwerkstatt“. Den Vorwurf, dass es Gegengeschäfte gegeben haben soll, die in Wahrheit keine waren, kenne sie nur aus den Medien und „vom Hören-Sagen“, meinte Schild.

Die Ende 2004 gegründete EBD war als Tochterfirma der Eurofighter-Firma EADS in Österreich zuständig für die Gegengeschäfte. Pilz spricht lieber von einem „Gegengeschäftsbazar“. Der Verdacht lautet, dass Unternehmen Geld bekommen hätten, damit ein Geschäft als Gegengeschäft deklariert wird, obwohl es eigentlich keines war.

"Ich war nicht involviert

Ihre Rolle in der Firma wollte die Zeugin klein halten, wiewohl sie stellvertretende Chefin war. „Ich war da nicht involviert.“ Gewisse Dinge habe sie nicht hinterfragt. Sie habe etwa über Technologieprojekte Berichte erstellt. Dass in diesen Berichten, wie es im internen Prüfbericht der Anwaltskanzlei Clifford Chance für Eurofighter heißt, auch „Fantasiefirmen“ vorgekommen seien, wies Schild zurück.

Die Abgeordneten der Opposition wollten Schild ihre Darstellungen nicht ganz abkaufen und fragten genauer nach. So legte Pilz etwa einen Schriftverkehr mit E-Mails von Schild vor, in dem es um Geldflüsse von EADS über eine „Briefkastenkette“ (Vector etc.) an einen „Fonds“ gehe - laut Pilz die Lakeside-Privatstiftung des damaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider (BZÖ).

„Ich habe dazu keine Wahrnehmung“, stellte Schild ihre Beteiligung in Abrede und bestätigte lediglich, eine der Mails verfasst zu haben. Die Frage, ob und an wen in der Politik Geld floss, in diesem Fall neun Mio. Euro, beantwortete sie nicht.

Drei Zeugen am dritten Ausschusstag der Woche

Morgen sind im U-Ausschuss drei Zeugen am Wort: Wolfram Mücke, ehemals Prokurist der Rosenbauer International AG, Herbert Werner, Autor des „Lüssel“-Dokuments, und Dieter Siegel, aktuell Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG.