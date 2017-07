Trotz VfGH-Urteils: Salzburger Bettelverbot gilt weiterhin

Das Bettelverbot in der Salzburger Altstadt gilt weiterhin, obwohl es der Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben hat. Denn die Höchstrichter kippten nur die Verordnung von 2015. Jene von 2016 bleibt in Kraft - was der Gemeinderat heute bestätigte.

