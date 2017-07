Brenner-Debatte: Liveschaltung nach Rom

Nach der Empörung in Italien steigt Bundeskanzler Christian Kern auf die Bremse: Wegen der Flüchtlingskrise plane Österreich nicht unmittelbar Grenzkontrollen oder gar den Einsatz von Panzern auf dem Brenner. Zur Reaktion der italienischen Regierung eine Liveschaltung zu Katharina Wagner in Rom.

Kontroverse um Aslan-Studie

Der Studie zu Islamischen Kindergärten von Ednan Aslan wird vorgeworfen, Beamte des Außenministeriums hätten Formulierungen zugespitzt und Inhalte geändert. Die ZIB2 versucht eine Analyse abseits der politischen Debatte.

Nordkoreas Drohgebärden und die Folgen

Der jüngste nordkoreanische Raketentest sorgt nicht nur für weltweite Kritik. Die USA und Südkorea reagieren mit Militärmanövern. In New York tagt der UNO-Sicherheitsrat. Eine Einschätzung durch David Kriegleder.

USA – Run auf die Staatsbürgerschaft

Der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag, ist traditionell der Tag, an dem in den USA zahlreiche neue Staatsbürger angelobt werden. Heuer waren es besonders viele – aus Furcht vor dem verschärften Einwanderungsrecht. Robert Uitz-Dallinger mit einer Reportage aus Mount Vernon in Virginia.

Schilling mit Ablaufdatum

Mehr als 15 Jahre nach Einführung des Euro sind immer noch acht Milliarden Schilling im Umlauf. Zwei Banknoten der alten Währung werden aber bald ungültig. Peter Babutzky berichtet.

