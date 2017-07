Linzer Doppelmord: Laut Ministerium IS-Hintergrund

Der am 30. Juni an einem Ehepaar in Linz begangene Doppelmord habe „eindeutig einen IS-Hintergrund“. Das sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) heute Abend bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Wien. Ermittler hatten elektronische Datenträger und Soziale Netzwerke ausgewertet, in denen der 54-jährige Tatverdächtige aktiv war.

Der mutmaßliche Doppelmörder, der zuletzt im Geschäft seiner Lebensgefährtin als Lebensmittellieferant mitarbeitete, soll wenige Tage vor der Bluttat den Entschluss gefasst haben, an der Gesellschaft ein Exempel zu statuieren. Als Opfer erkor er sich dabei den 87-jährigen Mann und dessen 85-jährige Frau aus. Er unterstellte den beiden einen Bezug zur FPÖ, der aber wohl nicht bestanden haben dürfte. Er kannte das Paar, weil er den beiden zweimal wöchentlich Waren lieferte.

Täter stellte sich selbst

Am Freitag erdrosselte der Mann zunächst die Frau, anschließend tötete er ihren Gatten mit einem Messer und einem Stock. Dann legte er Feuer. Wenig später entdeckte die Feuerwehr die Leichen der beiden Opfer. Der Verdächtige stellte sich kurz darauf selbst bei der Polizei. Die Pensionisten hätten den Tunesier nicht schlecht behandelt, sondern ihn sogar finanziell unterstützt, hieß es vonseiten der Ermittler.

Am Samstag hatte der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einem Hintergrundgespräch noch erklärt, die Tat sei nicht in der Nähe der radikalislamischen Szene zu verorten. Der Mann habe ein religiöses Leben geführt, der politische Islam habe ihn jedoch nicht interessiert.