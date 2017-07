Mit Glasflasche in Hals gestochen: Mehrjährige Haft

Weil sie auf dem Salzburger Hauptbahnhof einem Mann mit einer zerbrochenen Glasflasche in den Hals gestochen haben sollen, sind am Landesgericht Salzburg zwei junge Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Beide waren auch an den Gewalttaten im Lehener Park beteiligt.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at