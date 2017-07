Japan: Tausende Menschen wegen Unwettern evakuiert

Schwere Unwetter suchen momentan den Süden Japans heim. Durch starke Regenfälle starben bisher mindestens zwei Menschen, mindestens zehn weitere werden vermisst. Die Einsatzkräfte waren heute damit beschäftigt, von den Überflutungen eingeschlossenen Familien zu retten.

Starke Regenfälle sorgten in den vergangenen Tagen für schwere Überschwemmungen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Über 600.000 Menschen in der Präfektur Fukuoka wurde angeordnet, ihre Häuser zu verlassen. Tatsächlich konnte nur ein Bruchteil den Anweisungen Folge leisten, da der Regen seither noch stärker wurde. Rund 1.800 Menschen suchten Zuflucht in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch in der benachbarten Präfektur Oita könnten bis zu 270.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Starkregenwarnung bleibt aufrecht

Die meteorologische Behörde sprach von einer beispiellosen Regenmenge. Fernsehberichte zeigten Reisfelder und überflutete Häuser. Autos wurden in Flussbetten geschwemmt, Häuser, Brücken und Straßen zerstört. Soldaten bahnten sich ihren Weg durch das überflutete Gelände, um Menschen aus ihren Häusern zu retten.

APA/AFP/Jiji Press

Für den Großteil des Südens der japanischen Insel Kyushu bleibt die Starkregenwarnung aufrecht. Die Unwetter folgten auf den Taifun „Nanmadol“, der am Anfang der Woche über Japan zog.