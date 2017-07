Poolbar startet mit Voodoo Jürgens

Mit Dialektpop von Voodoo Jürgens startet heute das traditionelle Poolbar Festival in Feldkirch in Vorarlberg sein diesjähriges Programm, das bis Mitte August Konzerte und DJ-Lines zwischen Pop, Rock, Hip-Hop, Elektro und unzähligen Subgenres bietet. Morgen folgt mit Cat Power ein großer internationaler Name des Songwriting.

Die US-Amerikanerin zählt seit Mitte der 90er Jahre zu den wichtigsten Vertreterinnen geerdeter Pop- und Rock-Sounds – Musik, die es auf eine gewisse Authentizität anlegt und viel Selbstbewusstsein versprüht. Powers Auftritt verdeutlicht auch den starken Anteil an Künstlerinnen, die heuer das Alte Hallenbad in Feldkirch bespielen werden.

Hip-Hop, Folkpop und eine Bigband

Mit atmosphärisch dicht gesponnenem Elektropop von Leyya und den ethnisch angehauchten Elektro- und Hip-Hop-Beats von A-WA – ein Projekt bestehend aus drei Schwestern aus Israel mit jemenitischen Wurzeln – folgen am Wochenende ebenso bemerkenswerte Künstlerinnen wie mit dem umtriebigen Multitalent Fiva. Sie wird am 22. Juli mit Bigband auftreten. Am 11. August wird das israelische Duo Lola Marsh Folkpop nach Feldkirch kommen.

Das diesjährige Programm verspricht viele große Namen und Weltstars ihrer Genres. Mit The Pixies wird eine Legende spielen. Auf eine breite Fanbasis werden auch Element of Crime treffen. Mit Bright-Eyes-Sänger Conor Oberst und Jake Bugg gastieren weitere bekannte Künstler. Für zeitgenössischere Sounds wird Cloud-Rapper Crack Ignaz sorgen.

Festival zwischen den Disziplinen

Das im Jahr 1994 erstmals ausgetragene Poolbar Festival gilt als einer der zentralen popkulturellen Impulsgeber für Westösterreich und sorgt für starke regionale und überregionale Vernetzung. Das Festival beschäftigt sich nicht nur mit Musik. Architektur ist ebenso ein Thema und zeigt sich in Form einer jährlich neu erdachten Gestaltung des Festivalortes. Zudem fließen Mode und Kunst ins Programm ein.