Chinesische Meeresgöttin fliegt Businessclass

Eine Statue der chinesischen Meeresgöttin Mazu hat bei ihrer Reise in einem Passagierflugzeug ihren eigenen Platz in der komfortablen Businessclass bekommen. Fotos der etwa 1,80 Meter großen, bunt geschmückten Statue im Flugzeug sorgten gestern in Sozialen Netzwerken für Aufsehen.

