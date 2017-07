120.000 Euro aus Donau gehören Stadt Wien

Die 120.000 Euro, die im Dezember 2015 in der Donau in Wien gefunden wurden, fließen in das Stadtbudget, berichtet der „Kurier“. Es wird kein Finderlohn ausgezahlt. Nach 18 Monaten Prüfverfahren wird der Akt geschlossen.

