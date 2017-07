Trump wirft Moskau „destabilisierendes“ Verhalten vor

Kurz vor dem G-20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump scharfe Kritik an Russland geübt. Er warf Moskau bei einem Besuch in Polen ein „destabilisierendes“ Verhalten vor. Trump will morgen in Hamburg erstmals ein direktes Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen.

Moskau wies die Vorwürfe umgehend zurück. „Mit dieser Sichtweise sind wir nicht einverstanden“, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Einen Tag vor der ersten Begegnung der beiden Präsidenten sagte Peskow, Russland verstehe noch nicht, wie die USA künftig das Verhältnis zu Moskau gestalten wollten. Das Treffen in Hamburg solle das wechselseitige Verständnis fördern.

Trump droht Nordkorea mit „Konsequenzen“

Zudem drohte Trump Nordkorea nach dem Test einer Interkontinentalrakete mit „Konsequenzen“, wie er während seines Besuchs in Polen mitteilte. Vorab wurden Pläne für eine Rede bekannt, in der Trump die Führungsrolle des Westens hinterfragt: „Die grundlegende Frage unserer Zeit ist, ob der Westen den Willen zum Überleben hat“, heißt es in dem Text. Trump will seine Ansprache am Nachmittag in Warschau in der Nähe des Denkmals für den Warschauer Aufstand gegen die Nationalsozialisten halten.

Zuvor wurde Trump vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Warschauer Königsschloss begrüßt. Nach dem Gespräch mit Duda soll Trump an einem Gipfel der Dreimeeresinitiative - eines Zusammenschlusses von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern - teilnehmen. Dabei geht es um Sicherheitsfragen und insbesondere um Energiesicherheit. Trump soll unter anderem Pläne zum Export von Flüssigerdgas aus den USA vorstellen.

Polen kauft Patriot-Raketen

Die USA einigten sich nach den Worten des polnischen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz auch über den Verkauf von Patriot-Abwehrraketen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, sagte Macierewicz. Die polnische Regierung hatte im März erklärt, bis zu 7,6 Milliarden Dollar für acht Patriot-Raketenabwehrsysteme des US-Konzerns Raytheon auszugeben. Sie sieht das als einen wichtigen Baustein für die Modernisierung der Armee an.

Nach seinem Besuch in Polen reist der US-Präsident nach Deutschland weiter, wo er sich am Abend in Hamburg mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen soll, um ein Vorgespräch zum G-20-Gipfel zu führen.