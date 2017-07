EU sucht Lösungen für Flüchtlingskrise

Mehr als 85.000 Flüchtlinge haben heuer die Küsten Italiens erreicht. Das Mittelmeer-Land ist überfordert - und sucht heute bei internationalen Spitzentreffen nach Hilfe.

Während in Rom auf Einladung des italienischen Außenministers Angelino Alfano Vertreter afrikanischer und europäischer Staaten tagen, beraten parallel dazu die EU-Innenminister über den „Aktionsplan“ der EU-Kommission zur Entlastung Italiens.

Gelegt hat sich unterdessen die Aufregung über den österreichischen Brenner-Vorstoß, den Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bei seinem Eintreffen in Rom einmal mehr verteidigte. Im Zentrum der beiden Treffen steht allerdings das weitere Vorgehen der EU bezüglich der Lage im Mittelmeer.

Kurz’ Vorschlag, die Mittelmeer-Route zu schließen, wird von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) auch in Tallinn vertreten. Die Mittelmeer-Route „muss endlich zu sein“, sagte Sobotka vor dem Treffen. Die EU-Schritte würden in diese Richtung gehen.

Asselborn mahnt Solidarität ein

Anders sieht das Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Er erklärte es graue ihm „vor Aussagen wie ‚Wir müssen die Mittelmeer-Route schließen‘“. Er frage sich, ob das heißen solle, dass Bootsflüchtlinge in Seenot nicht mehr gerettet werden sollten.

„Das Zweite ist: Wir werden auch keine Lösungen finden mit Panzern an den Grenzen und mit Hunderten von Soldaten. Das zeugt nicht gerade von europäischer Solidarität“, so Asselborn in Anspielung auf die Vorbereitung Österreichs zur Wiedereinführung von Kontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze auf dem Brenner.

Die hohen Ankunftszahlen von Bootsflüchtlingen seien „kein italienisches Problem, das ist ein europäisches Problem“, so Asselborn, der mehr Solidarität mit Rom forderte. Die EU-Innenminister beraten in Tallinn über mehr Hilfe für Italien und einen Verhaltenskodex für die im Mittelmeer tätigen NGOs zur Rettung von Flüchtlingen in Seenot.

Mehr dazu in „Aktionsplan“ soll Italien helfen