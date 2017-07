Großteil der Staatsgäste gelandet

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen, und mittlerweile ist auch der Großteil der Staatsgäste, darunter der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, zum am Freitag beginnenden G-20-Gipfel in Hamburg eingetroffen. Xi, Trump und viele andere Gipfelteilnehmer absolvieren bereits vor dem G-20-Auftakt ein intensives Programm. Unter anderem wurde in bilateralen Treffen bereits die Chance auf Einigung in konfliktträchtigen Themen wie Handel und Klima ausgelotet. Mit zahlreichen Protestveranstaltungen haben sich die Gipfelgegner schon auf das Treffen eingestimmt.

Lesen Sie mehr …