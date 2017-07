Einigkeit bei schnelleren Abschiebungen

Während bei der EU-Migrationskonferenz in Rom gemeinsam mit Vertretern aus afrikanischen Ländern über Maßnahmen zur Unterstützung der Herkunfts- und Transitländer von Flüchtlingen debattiert worden ist, sind in Tallin auch die EU-Innenminister zusammengetroffen. Im Zentrum stand dort die Situation im Mittelmeer. Die Positionen der EU-Länder dazu gehen teilweise weit auseinander - einig war man sich dennoch in zumindest zwei Punkten: schnellere Abschiebungen und ein umfangreicher Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen, die Flüchtende aus Seenot retten.

