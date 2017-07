Wimbledon: Zwischenstand bei Thiem - Simon

Dominic Thiem trifft beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der zweiten Runde derzeit auf den Franzosen Gilles Simon. Obwohl die Bilanz in den direkten Duellen klar für Österreichs Nummer eins spricht, ist der Respekt vor Simon groß. „Er spielt auf allen Belägen gut“, so Thiem.

