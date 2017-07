Käthe Kollwitz wäre heute 150 geworden

Bekannt geworden ist die deutsche Künstlerin Käthe Kollwitz mit ihren Druckgrafiken, die die armseligen Lebensumstände der Zwischenkriegszeit anprangerten. Heute wäre die Grafikerin, Malerin und Bildhauerin 150 Jahre alt geworden.

Geboren wurde Kollwitz am 8. Juli 1867 in Königsberg als fünftes Kind eines Maurermeisters. Der Vater erkannte früh das zeichnerische Talent seiner Tochter und ermöglichte ihr eine künstlerische Ausbildung und Auslandsreisen, auf denen die junge Frau unter anderem die Schriftsteller Gerhart Hauptmann und Arno Holz kennenlernte.

Public Domain

Sozialistische Künstlerin im Berliner Arbeiterbezirk

Als 20-Jährige gründete sie mit dem überzeugten Sozialdemokraten Karl Kollwitz eine Familie im Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg, wo sie auch an ihrem ersten großen Werk, dem von Hauptmann inspirierten Grafikzyklus „Ein Weberaufstand“, arbeitete. Mit diesem gelang ihr auf der Großen Berliner Kunstausstellung 1898 der Durchbruch. Einem breiteren Publikum wurde sie später durch ihre charakteristischen Illustrationen für das deutsche Satireblatt „Simplicissimus“ bekannt.

Als Kollwitz’ zweitgeborener Sohn Peter im Ersten Weltkrieg fiel, wurde die politisch engagierte Künstlerin zur glühenden Pazifistin, deren Haltung sich unter anderem in der grauenhaft realistischen Holzschnittfolge „Krieg“ (1918 - 1920) niederschlägt.

Agitatorische Flugblätter und Plakate

Inspiriert von ihrem Kollegen Ernst Barlach verwendete Kollwitz in der Zwischenkriegszeit mit Vorliebe die Holzschnitttechnik, um unter anderem Motive für links-agitatorische Plakate und Flugblattserien („Flugblätter gegen den Wucher“, „Deutschlands Kinder hungern!“) zu entwerfen.

Auch nach der NS-Machtergreifung unterstützte das Ehepaar Kollwitz den Zusammenschluss der linken Parteien. Daraufhin erklärten die Nationalsozialisten Kollwitz’ Werk zur „entarteten Kunst“, was einem Ausstellungsverbot gleichkam. Die letzte druckgrafische Serie der Künstlerin aus dem Jahr 1937 trägt den Titel „Tod“.

Namensgeberin für Berliner Szeneviertel

Am 22. April 1945, nur wenige Tage vor Kriegsende, starb Kollwitz in Berlin. Heute gilt sie als eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts: Die vormalige Weißenburger Straße, in deren Haus Nummer 56a sie lebte und arbeitete, ist heute ebenso nach ihr benannt wie der nahe gelegene Kollwitz-Platz, der heute den Mittelpunkt des Berliner Szeneviertels Kollwitzkiez bildet.