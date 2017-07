Strenge Auflagen für Rettungseinsätze

Die Einigung der EU-Innenminister mit der EU-Kommission auf die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen im Mittelmeer stößt bei den NGOs auf heftige Kritik. Geplant ist etwa, dass die NGOs gerettete Flüchtlinge nicht mehr anderen Schiffen übergeben dürfen. Sie müssen diese stattdessen selbst in einen „sicheren Hafen“ bringen, was entsprechend Zeit in Anspruch nimmt und die Zahl möglicher Rettungseinsätze verringert. Die EU nehme damit bewusst Tote in Kauf, lautet die Kritik.

