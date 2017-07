Fußball: Österreicherinnen üben Ernstfall EM

Österreichs Frauen-Nationalteam übt heute Abend in Wiener Neustadt zum letzten Mal den Ernstfall Europameisterschaft. Gegen Dänemark (20.10 Uhr, live in ORF Sport +) will das Team von Trainer Dominik Thalhammer mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für die EM-Endrunde sammeln. Die Marschroute für den Härtetest: Fehlstarts wie gegen England und die Niederlande vermeiden und die mittlerweile chronische Torflaute beenden.

