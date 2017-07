„Nicht ganz so einfach“

Mit der Ankunft der Gipfelteilnehmer hat der G-20-Gipfel bereits am Donnerstag seinen inoffiziellen Auftakt gefunden. Am Abend vor dem ersten offiziellen Gipfeltag begrüßte die deutsche Kanzlerin und G-20-Gastgeberin Angela Merkel US-Präsident Donald Trump im Hamburger Nobelhotel Atlantic. Bei dem darauffolgenden Gespräch dürften dann auch heikle Themen angesprochen worden sein. Merkel hatte vor dem Treffen jedenfalls gesagt, sie erwarte Gespräche, „die nicht ganz so einfach sind“.

