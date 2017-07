G-20-Gipfel in Hamburg

In Hamburg ist es bei der Demonstration gegen den G-20-Gipfel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Pfefferspray gegen gewaltbereite Demonstranten ein. Zu den aktuellen Entwicklungen schalten wir live nach Hamburg.

Griss für NEOS – Zu Gast: Irmgard Griss

Jetzt ist es fix. Irmgard Griss will für NEOS bei der Nationalratswahl antreten. Wie will sie NEOS Wählerstimmen bringen, darüber sprechen wir mit ihr in der ZIB24.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.33 Uhr, ORF eins

