Armee: IS in Mossul auf kleines Gebiet zurückgedrängt

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist Militärangaben zufolge in ihrer einstigen Hochburg Mossul auf ein kleines Gebiet am Fluss Tigris zurückgedrängt worden. Dort versuchten einige hundert Kämpfer verzweifelt, die angreifenden irakischen Einheiten abzuwehren, teilte ein hochrangiger Militärvertreter gestern mit. Dazu setzten sie Selbstmordattentäter ein, die sich inmitten von Zivilisten in die Luft sprengten. Ein Vertreter der internationalen Koalition aufseiten des Irak sagte, das Gebiet unter Kontrolle des IS umfasse nicht mehr als 250 Quadratmeter.

Die irakische Armee rechnet damit, die letzte Stellung des IS in Mossul noch in dieser Woche zurückzuerobern. Sie hatte ihre Offensive vor mehr als acht Monaten begonnen. Dem IS diente die Metropole Mossul als faktische Hauptstadt im Irak. Zuletzt konzentrierten sich die Kämpfe auf die engen Altstadtgassen rund um die Al-Nuri-Moschee, wo IS-Chef Abu Bakr al Baghdadi 2014 ein „Kalifat“ ausgerufen hatte. Die Islamisten sprengten das Gebäude, als die Einnahme durch irakische Einheiten absehbar war.