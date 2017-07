Allianz drängt China zu mehr Druck auf Nordkorea

Eine Allianz aus den USA, Japan und Südkorea hat China aufgefordert, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Nach dem ersten nordkoreanischen Test einer Interkontinentalrakete kamen die Staatschefs Donald Trump, Shinzo Abe und Moon Jae In gestern bei einem Treffen vor dem G-20-Gipfel in Hamburg überein, dass der Weltsicherheitsrat „schärfere Sanktionen“ beschließen müsse, so ein japanischer Sprecher.

„Energische Botschaft“ gefordert

China habe „eine äußerst wichtige Rolle zu spielen“. Peking sollte diese „noch stärker“ als bisher wahrnehmen. Die drei Politiker forderten auch die Gruppe der Industrienationen und aufstrebenden Wirtschaftsnationen (G-20) auf, Nordkorea auf ihrem Gipfel in Hamburg eine „energische Botschaft“ zu senden.

In dem „sehr lebendigen“ Gespräch habe Japans Ministerpräsident hervorgehoben, dass es entscheidend sei, Druck auszuüben, damit Pjöngjang an den Verhandlungstisch zurückkehrt. „Aber Dialog mit Nordkorea nur um des Dialogs willen zu führen ist bedeutungslos“, zitierte Abes Sprecher den Premierminister.

Die japanische Seite bemühe sich um ein Treffen zwischen Abe und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg, sagte der Sprecher.