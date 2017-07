Straßenschlacht vor Gipfelbeginn

Bei großen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in Hamburg am Vorabend des G-20-Gipfels sind am Abend Dutzende Polizisten und auch Demonstranten verletzt worden. Allein die Polizei meldete mindestens 76 verletzte Beamte, die Demonstranten sprachen von „zahlreichen Verletzten“ auf ihrer Seite. Rund 1.000 Vermummte lieferten der Polizei eine Straßenschlacht. Flaschen und Steine wurden auf die Beamten geschleudert, Barrikaden errichtet, die Polizei antwortete mit Wasserwerfern. Freitag gingen die Protestaktionen bereits in der Früh weiter.

Lesen Sie mehr …