Fast 16.000 Bewerber bei Medizinaufnahmetests

Heute treten 15.991 Personen zu den Aufnahmetests für das Medizinstudium an den Medizinunis in Wien, Graz und Innsbruck sowie der Medizinfakultät an der Uni Linz an. So viele haben sich zumindest angemeldet.

Das ist ein Plus von fast 1.000 Personen bzw. sechs Prozent gegenüber 2016. Insgesamt werden wie im Vorjahr 1.620 Studienplätze vergeben - auf einen Platz kommen also rechnerisch zehn Bewerberinnen.

Aufgrund der Masse an Bewerbern wickeln alle Unis den Test an externen Standorten ab. Allein in Wien gibt es 8.030 Bewerberinnen und Bewerber. Sie kämpfen um einen von 740 Plätzen.

In Graz stellen sich dem Test 3.600 Bewerber. Hier werden nur 360 Bewerber das Medizinstudium kommenden Herbst auch tatsächlich angehen.

