Drei Österreicher heute bei Bachmann-Preis

Der in Graz geborene Ferdinand Schmalz liest heute Vormittag beim zweiten Lesetag der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur. Danach sind die in Wien lebende Serbin Barbi Markovic und Verena Dürr an der Reihe.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at und in bachmannpreis.ORF.at