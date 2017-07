Autos in Brand gesteckt

Die Krawalle in Hamburg sind schon in der Früh weitergegangen. Anti-G-20-Demonstranten griffen ein Polizeirevier im Stadtteil Altona an. Weitere wollten in die Hochsicherheitszone eindringen. Autos wurden in Brand gesetzt, darunter Streifenwagen. Über der Stadt waren Rauchwolken zu sehen. Bereits in der Nacht war es zu Straßenschlachten gekommen. Steine und Flaschen wurden geworfen, die Polizei reagierte mit Wasserwerfern. Laut einer ersten Bilanz wurden über hundert Beamte verletzt, laut Eigenangaben gab es auch „Dutzende Verletzte“ aufseiten der Demonstranten.

