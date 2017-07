Wimbledon: Ofner folgt Thiem in dritte Runde

Sebastian Ofner hat seinen Sensationslauf beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon fortgesetzt. Der Weltranglisten-217. aus der Steiermark ließ sich gestern auch nicht vom US-Amerikaner Jack Sock stoppen und zog in fünf Sätzen in die dritte Runde ein. In den Schatten gestellt wurde damit auch der Erfolg von Österreichs Nummer eins Dominic Thiem, der den Franzosen Gilles Simon niederrang und erstmals in seiner Karriere in Wimbledon in der dritten Runde steht.

