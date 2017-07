Ex-Grüner Dönmez kandidiert auf Liste Kurz

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat den ersten prominenteren Neuzugang für seine Liste: Der ehemalige grüne Bundesrat Efgani Dönmez wird als Experte für Integration und Asyl auf der Liste Kurz kandidieren.

Das gaben die beiden heute bei einer Pressekonferenz bekannt. Der 38-jährige, in der Türkei geborene Sozialpädagoge saß sieben Jahre für die oberösterreichischen Grünen im Bundesrat. In seiner Zeit bei den Grünen war Dönmez immer wieder mit kontroverseren Aussagen zur Integrationspolitik aufgefallen.

2015 Bundesratsmandat verloren

Dönmez hatte im Mai die Grünen verlassen. Der Anlass war, dass ihm die Partei einen Besuch mit dem Chef der rechtsextremen Wiener Identitären, Martin Sellner, in einem Flüchtlingswohnprojekt in Leonding bei Linz untersagt hatte. Schon damals hieß es, Dönmez werde wohl zu Kurz wechseln. Dönmez unterlag im Oktober 2015 beim oberösterreichischen Landesvorstand in einer Abstimmung und verlor sein Bundesratmandat, das er seit 2008 innegehabt hatte.

Für Wirbel hatte er gesorgt, als er verlangte, „Burkaträgerinnen“ Sozialleistungen zu streichen und Anhänger des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Türkei abzuschieben. Dafür musste er sich 2013 auf Druck der Parteispitze entschuldigen.