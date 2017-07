Kindergartenstudie: Empörte Reaktion der AKP

„Plakative Parolen, um in der Gesellschaft Islamfeindlichkeit und Fremdenhass zu schüren, sollten längst überholt sein und nicht die Wahlkampagne einer ‚Volkspartei‘ ausmachen.“ Die erste Reaktion aus Ankara auf die mögliche Überarbeitung der Islamkindergarten-Studie von Ednan Aslan fiel heute empört aus.

Strafrechtliche Konsequenzen gefordert

„Seit längerer Zeit beobachten wir die zunehmende Fremden- und Islamfeindlichkeit in Österreich mit großer Besorgnis“, so Mustafa Yeneroglu, Parlamentsabgeordneter der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Vorsitzender des dortigen Menschenrechtsausschusses, in einer Aussendung.

„Wer als Minister Studien fälscht, um Angst und Hass in der Gesellschaft auszulösen, muss personelle sowie strafrechtliche Konsequenzen aus dieser Angelegenheit ziehen, und wer dem als Wissenschaftler Hilfe gewährt, ebenso.“

Der bearbeitete Bericht ist für den deutsch-türkischen Doppelstaatsbürger Yeneroglu „nicht nur ein skandalöses Beispiel wissenschaftlichen Betruges, sondern auch ein Beweis dafür, wie österreichische Politik für dermaßen bestürzende Vorhaben instrumentalisiert und der Weg für einen weiteren Rechtsruck vorbereitet wird“.

Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) habe damit „bezweckt, dass diese massiven Anmaßungen ihn dabei unterstützen, wieder einmal den Islam als Sündenbock für vermeintlich gescheiterte Integrationspolitik zu erklären“.

Kurz wies Vorwürfe zurück

Gestern wies Kurz den Vorwurf der Überarbeitung der Kindergartenstudie von Aslan durch Beamte seines Ministeriums erneut zurück. „Professor Aslan hat alles dazu gesagt“ - nämlich „dass die Studie auf Punkt und Beistrich von ihm stammt und dass er sie auch zu 100 Prozent als richtig empfindet“, sagte Kurz in der ZIB2.

Die Änderungen, die durch die Veröffentlichung von Dokumente durch die Stadtzeitung „Falter“ bekanntwurden (und die den Vorwurf nährten, dass die Studie von Beamten des Außen- und Integrationsministeriums nachgeschärft wurde) habe er in seinem Ressort „kritisch hinterfragt“, sagte Kurz. „Er (Aslan, Anm.) sagt mir, dass alle inhaltlichen Änderungen von ihm stammen.“

Kurz in der ZIB2: „Studie auf Punkt und Beistrich“ von Aslan.

Dass die Dokumente darlegen, dass Korrekturen auch aus seinem Haus gekommen waren, erklärte Kurz damit, dass sich Aslan während der Erstellung der Studie mit anderen ausgetauscht habe: „Weil er im Entstehungsprozess im Austausch mit anderen Experten, mit Professoren, aber auch mit Beamten meines Ministeriums war. Die Studie, die er abgegeben hat, das ist sein Werk, seine Entscheidung, was da drinnen steht - und er steht zu allem auf Punkt und Beistrich.“ Er sei Aslan dankbar für dessen Arbeit, „dass er aufgezeigt hat, dass es diese Islamkindergärten gibt“, sagte Kurz.