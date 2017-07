RH für einheitliche Regelung der Mindestsicherung

Der Rechnungshof (RH) spricht sich für eine bundesweit einheitliche Regelung der Mindestsicherung aus. Er empfiehlt dem Sozialministerium, einen entsprechenden Entwurf vorzulegen, hieß es in einem heute veröffentlichten Bericht zur Mindestsicherung in Wien - wo zahlreiche Probleme beim Vollzug geortet wurden.

Der RH kritisiert, dass „der Bund seine verfassungsrechtliche Möglichkeit als Grundsatzgesetzgeber, einheitliche beziehungsweise harmonisierte Vorgaben im Bereich der Mindestsicherung festzulegen, bisher nicht wahrgenommen“ habe.

Auch Empfehlungen, was in dem Gesetz geregelt sein soll, werden ausgeführt: So solle der Bund auf ein Verschlechterungsverbot verzichten und einheitliche Ansprüche für den Lebensunterhalt festlegen.

Mangel an messbaren Indikatoren

Die Prüfung der bedarfsorientierten Mindestsicherung in Wien umfasste den Zeitraum 2011 bis 2015, also die Zeit vor der kürzlich präsentierten Mindestsicherungsreform. Bemängelt wird, dass quantifizierbare Ziele und messbare Indikatoren zur Zielerreichung fehlten. Kritik übt der RH auch daran, dass die Leistungsüberprüfungen unvollständig oder verspätet durchgeführt bzw. ganz unterlassen worden seien.

Die ÖVP sah sich im RH-Bericht bestätigt: „Genau das fordere ich auch als Sozialsprecher der Volkspartei“, so ÖAAB-Chef August Wöginger. Die Kosten in Wien würden bis 2021 auf bis zu 1,6 Mrd. Euro explodieren. Wöginger, der als möglicher neuer ÖVP-Klubobmann nach der nächsten Wahl im Gespräch ist, brachte erneut den ÖVP-Vorschlag einer bundesweiten Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro ins Gespräch.